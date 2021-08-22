حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من المعروف عن برج الجوزاء أنه واحد من الأبراج الذي يمتلك أصحابه سماتٍ مميزة، إلا أنه يحب قضاء وقته مع الأصدقاء المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.