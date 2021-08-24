حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع برج العذراء شخصية بالعقلانية التي تجعله قادرا على حل المشكلات بانسيابية ومرونة عالية، كما يمتلك روح المغامرة وحب الاستكشاف لكل ما هو جديد، وهو حنون ومتعاون مع الجميع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك، مع الحفاظ على عدم الاندفاع في قراراتك وأقوالك تفاديا للأخطاء والمواجهات.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.