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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:59 م | الأحد 22 أغسطس 2021
برج الدلو

برج الدلو

الأمانة والشهامة وحب الخير للجميع يعد أهم صفات المرأة برج الدلو بالإضافة لحبه للحرية والاستقلالية، الا أن ما يعيب أصحاب هذا البرج أنهم مترددون ويفكرون بشكل مبالغ فيه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لها الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الدلو 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون لبقا مع من حولك وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

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