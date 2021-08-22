حظك اليوم برج الجدي الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

التفكير بشكل منطقي والالتزام في العمل من الصفات التي تعرف عن رجل برج الجدي، كما أنه ملتزم بالوقت ولا يخلف مواعده، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك رغبة في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد

حظك اليوم برج الجدي 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يمدانك بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.