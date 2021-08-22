حظك اليوم برج الحوت الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

التسامح وحب الآخرين يعد أهم السمات التي تميز مولود برج الحوت، كما أنه عطوف ورومانسي للغاية وبارع في تقديم المساعدة لمن حوله ولا يفكر الا في كيفية اسعاد المحيطين به، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك جاذبية وثقة بالنفس، وتبدو قادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج الحوت 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس