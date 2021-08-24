المنشآت الفندقية: ارتفاع أعداد الرحلات الألمانية لمصر خلال الشتاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الشهور المقبلة ستشهد زيادة مطردة فى أعداد السياح الوافدين لمصر من ألمانيا، لافتا إلى أن شركات الطيران الألمانية تسير حاليا نحو 55 رحلة طيران مباشرة من المدن الألمانية إلى الغردقة، موضحا أن تلك الرحلات ستشهد زيادة بداية من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن المانيا ستبدأ في تسيير رحلات إلى مدينة مرسى علم خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

ألمانيا احتلت المركز الأول في إرسال الرحلات لمصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2019

وأضاف لـ«الوطن» أن ألمانيا كانت الدولة الأولى في إرسال السياح لمصر خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السائح الألماني يُفضل زيارة المدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر، خاصة الغردقة ومرسى علم، موضحا أن ألمانيا تعتبر واحدة من الدول القليلة من أوربا الغردقة التي تسير رحلات إلى مصر حاليا.

ارتفاع أعداد السياح خلال الشتاء

وأشار إلى أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجاري ستشهد ارتفاعا في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول العالم، وتابع «هناك مؤشرات لارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر من أوكرانيا والدول العربية وبعض دول أوربا الشرقية والغربية».

ومن جهته، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول الأوروبية في فصل الشتاء تكون أعلى من نظيرتها خلال الصيف وذلك للعديد من الأسباب لعل أهمها أن درجات الحرارة بالمدن الشاطئية المصرية تكون جيدة جدا بالمقارنة بالمناخ الجليدي الذي يسيطر على كل المدن الأوروبية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن شركات السياحة الأوكرانية ستزيد من أعداد رحلاتها لمصر خلال الشهور المقبلة بعد فترة من التراجع، منوها بأن أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان سترتفع أيضا خلال الشتاء.