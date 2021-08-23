حملات لمواجهة مخالفات الحنطور بأسوان

عقدت اللجنة العليا للسياحة في أسوان اجتماعها الرابع، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبحضور اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، إضافة إلى مديري ومسئولي الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالي السياحة والآثار، ومديري شرطة السياحة والمسطحات، استعداداً للموسم السياحي القادم، وبغرض الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين.

وقرر محافظ أسوان، خلال الاجتماع، إدخال رحلة عربات الحنطور ضمن برنامج الأفواج السياحية داخل المحافظة، وذلك بعد اقتصار هذه الرحلات على السائقين الملتزمين والعربات المميزة لهذا الغرض، حيث سيتم تنظيم حملات ميدانية دورية لمدة شهر، من أجل مواجهة أي مخالفات أو سلبيات أو وقوف في الممنوع للحنطور، وهو الذي سيواجه بمصادرة العربة لمدة شهر، لترسيخ روح الانضباط، وضمان أفضل معاملة للسائح والزائر لأسوان.

اللنشات النيلية

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لتنسيق آلية محددة لتراكي اللنشات النيلية والفلوكة، لتأمين وتسهيل حركة دخول وخروج السائحين على المراسي، وهو الذي يتوازى مع الجهود المبذولة حالياً لمنع أي إشغالات داخل السوق السياحي، لإدراجه أيضاً ضمن برامج الشركات السياحية.

وأكد «عطية» حرص المحافظة على تأمين وتسهيل حركة الأفواج السياحية، من خلال رفع كفاءة طريق «أسوان/ السبوع»، و«عمدا / توماس وعافية»، لزيارة معابد أثار النوبة، وأيضاً الطريق المؤدى إلى أثار «جبل السلسلة»، وهو الذي يتواكب مع قيام وزارة النقل برفع كفاءة طريق «إدفو/ مرسى علم»، علاوة على إزدواج طريق «أسوان / توشكى»، كمرحلة أولى بطول 215 كيلومتراً، وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، ثم استكماله إلى مدينة أبو سمبل السياحية.

وشدد محافظ أسوان على التنسيق مع الجهات المختصة لرفع كفاءة مرسى معبد كلابشة، وتطوير مسجد الطابية الأثري.