رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ أسوان يهنئ ثالث ورابع الجمهورية بالثانوية العامة

كتب:

عبد الله مشالي
08:51 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
محافظ أسوان يهنئ ثالث ورابع الجمهورية بالثانوية العامة

فور إعلان نتائج الثانوية العامة، أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اتصالات تليفونية مع الأوائل من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، حيث حصل الطالب «محمد هاني أحمد محمد»، من مدرسة السلام أكاديمي، على المركز الثالث مكرر بالقسم العلمي شعبة رياضة، بمجموع 401 درجة، كما حصل الطالب «عبد الله أيمن محمد سمير»، من مدرسة «أحمد طه حسين»، على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للطالبين، لرفعهما اسم أسوان عالياً، وسط أوائل الثانوية العامة لأول مرة تاريخها ليكون طالبين من الأوائل، حيث كانت أخر طالبة من أسوان حصلت على المركز الأول مكرر في عام 2016، وهي «أسماء عبد الله محمود»، كما قدم المحافظ التهنئة لأولياء أمور الطالبين، وسط فرحة أسرتيهما بهذا التفوق العلمي.

ووجه المحافظ الشكر لأسرتي الطالبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع بين أوائل الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، على دعمهما، ودورهم البناء في تفوق الطالبين وحصولهما على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وهو الذي سيكون موضع تقدير واهتمام، مؤكداً أنه سيتم تكريمهما بالشكل اللائق من المحافظة.

{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}

اقرأ المزيد:

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بوابة الوطن | natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات

بالاسم فقط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع

الآن ظهرت .. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الوطن برقم الجلوس والإسم

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وادبي الدور الاول

نتيجة الثانوية العامة 2021.. اعرف نتيجتك الان عبر الوطن برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بوابة الوطن| natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن