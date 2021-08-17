محافظ أسوان يهنئ ثالث ورابع الجمهورية بالثانوية العامة

فور إعلان نتائج الثانوية العامة، أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اتصالات تليفونية مع الأوائل من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، حيث حصل الطالب «محمد هاني أحمد محمد»، من مدرسة السلام أكاديمي، على المركز الثالث مكرر بالقسم العلمي شعبة رياضة، بمجموع 401 درجة، كما حصل الطالب «عبد الله أيمن محمد سمير»، من مدرسة «أحمد طه حسين»، على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للطالبين، لرفعهما اسم أسوان عالياً، وسط أوائل الثانوية العامة لأول مرة تاريخها ليكون طالبين من الأوائل، حيث كانت أخر طالبة من أسوان حصلت على المركز الأول مكرر في عام 2016، وهي «أسماء عبد الله محمود»، كما قدم المحافظ التهنئة لأولياء أمور الطالبين، وسط فرحة أسرتيهما بهذا التفوق العلمي.

ووجه المحافظ الشكر لأسرتي الطالبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع بين أوائل الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، على دعمهما، ودورهم البناء في تفوق الطالبين وحصولهما على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وهو الذي سيكون موضع تقدير واهتمام، مؤكداً أنه سيتم تكريمهما بالشكل اللائق من المحافظة.