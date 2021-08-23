التعليم العالي تكشف عن استعداداتها لتطعيم الكوادر والطلاب بلقاح كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطعيم جميع منتسبي الجامعات ضد فيروس كورونا بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك لخلال الفترة المقبلة، على أن يتم الانتهاء قبل بداية العام الدراسي الجديد واكتمال الخطة التفيذية التي تستهدف جميع منتسبي الحرم الجامعي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الجاهزية التامة لتنفيذ المخطط خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك عدد من الجامعات بدأت بالفعل في تنفيذ المخطط.

لكل جامعة الحرية في وضع الخطة

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كل جامعة لها الحرية في وضع الخطة التي من خلالها تطعيم المجتمع الجامعي كاملاً، لافتا إلى أن الجامعات بدأت بالفعل منذ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الماضي تطعيم الكوادر الجامعية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيجري الفترة المقبلة التوسع في استكمال تطيعم باقي كوادر المجتمع الجامعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذ الشأن.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري التنسيق مع وزارة الصحة المصرية في هذا الشأن، موضحا أنه سيتم التطعيم بما توفره الدولة المصرية من لقاحات.

الخطة الزمنية لتطعيم كورونا تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الخطة الزمنية لتطعيم كورونا تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، موضحا أنه سيتم تنفيذها وفق عدد من المراحل تتمثل في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين وجميع العاملين، مضيفا أن المرحلة الثانية من التطعيم تشمل الطلاب القدامي والجدد.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنفيذ بخطة التطعيمات بدأت من فترة أثناء امتحانات التيرم الثاني الماضي، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستشمل الطلاب والبداية بالمستجدين، وسيتم تطعيمهم عقب إجراء الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعات، وبالنسبة للطلاب القدامي سيتم أسبوعياً، مضيفاً أن الفترة المقبلة سيتم توفير اللقاحات، لافتا إلى أنه لايوجد نوع محدد من اللقاحات وأنه سيتم توفير اللقاحات وفق ماتوفره الدولة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أنه سيجري خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية تجهيز مقر لمنح التطعيمات ضد فيروس كورونا لتسهيل تطعيم جميع المسافرين لأغراض السفر من البعثات التعليمية المختلفة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بمركز مقر البعثات الكائن بمدينة نصر، وذلك في ظل إجراءات الدولة لتوفير اللقاحات لجميع مواطنيها، وتسهيل إجراءات سفرهم وابتعاثهم.