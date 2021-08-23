بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والإفتاء في البحوث والتعليم والفلك

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك الشرعي وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويأتي الاتفاق، في إطار التكامل والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة في ظل الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر مراسم توقيع الاتفاق، الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور على بدر عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي، والدكتور إبراهيم نجم المستشار الإعلامي وأمين عام دور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور علي عمر الفاروق مدير إدارة الفتوى الشفوية، والمستشار أسامة الهنداوي أمين عام دار الإفتاء، وعمداء كليات العلوم والحقوق والزراعة وتكنولوجيا العلوم الصحية ومعهد النباتات ومعهد المشروعات، ووكلاء كلية علوم الملاحة وعدد من الطلاب.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المفتي على تجديد الثقة له

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لفضيلة المفتي على تجديد الثقة في منصب مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن كلية علوم الملاحة، تعد من الكليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ولديها العديد من المعامل الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال علوم الفضاء.

ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات اَلْعِلْمِيَّة وَالتِّقْنِيَّة، بين أعضاء هيئة اَلتَّدْرِيس والخبراء بدار الإفتاء، في العديد من المجالات، خاصة علوم الفلك العام، والفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على تَوَطُّنهَا وَتَطَوُّرهَا، وتبادل الامتيازات بَيْن الطرفين، وتنفيذ المشروعات اَلْبَحْثِيَّة والبرامج الدراسية المشتركة، والإعداد لإقامة عدد من الدورات اَلتَّدْرِيبِيَّة اَلْمَعْنِيَّة بِقَضَايَا الفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على نشر الثقافة اَلْفَلَكِيَّة ومكافحة قَضَايَا اَلنَّجْم والتطرف الفكري.

شوقي علام: الاتفاق يشمل الاتصال بالمنظمات المهتمة بالتعاون والجهات الأكاديمية المتخصصة

وصرح الدكتور شوقي علام، بأن الاتفاق يشمل الاتصال بالمنظمات المهتمة بالتعاون والجهات الأكاديمية المتخصصة، وتبادل اَلْبَيَانَات والمعلومات اَلْعِلْمِيَّة ونتائج التجارب، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والحلقات اَلدِّرَاسَة والمؤتمرات اَلدَّوْلِيَّة والإقليمية وَالْمَحَلِّيَّة والاجتماعات وورش العمل المشتركة، وَالتَّعْلِيم وَالتَّدَرُّب وبناء القدرات.

وأشار الدكتور أسامة شلبية، إلى اتفاق الطرفان على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بِكُلِّيَّة علوم الملاحة يكون لها تَمْثِيل وبصفة رسمه مع علماء وَمَشَايِخ دار الإفتاء ضمن فرق استطلاع أوائل الشهور ورصد الأهلة، وكذلك إصدار تقارير بالحسابات اَلْفَلَكِيَّة وظروف الرؤية اَلشَّرْعِيَّة باستخدام الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للبدء في تفعيل أهداف الاتفاق.

المفتي ورئيس الجامعة يتبادلان الدروع التذكارية

كما عرض الدكتور أسامة، شرحا مفصلا عن أقسام الكلية، واستعرض الحضور من عمداء الكليات، رؤية كلياتهم في التعاون مع دار الإفتاء المصرية، في العديد من المجالات وخاصة التحول الرقمي.

جدير بالذكر، قدم رئيس الجامعة خلال مراسم التوقيع، مقترح تخصيص مقر للدار داخل الجامعة، كما أهدى فضيلة المفتي درع الجامعة، كما أهدى فضيلة المفتى درع الدار إلى رئيس الجامعة.