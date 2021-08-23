كشف ملابسات فيديو متداول عبر «فيسبوك» لاعتداء شاب على مسن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذي يتضمن تعدي شاب على مسن أمام محل يملكه الأخير، بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وادعاء المسن اعتداء الشاب عليه لرفضه دفع إتاوة له.

وبالفحص تبين قيام (عاطل– عمره 27 سنة، بحوزته سلاح أبيض) بالتعدي على (صاحب مطعم – سن 75) بالضرب لمحاولة الأخير استدراج نجل شقيقة العاطل (7 سنوات) لمدخل أحد العقارات للتعدي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين، وجارِ العرض على النيابة، للتحقيق في الواقعة.