حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز برج الجدي بأنه منظم، صبور حذر، متحفظ، عملي، عاقل، طموح، منظم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

الشمس وعطارد والمريخ بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي ويوافق تاريخ ميلاده 28 ديسمبر.