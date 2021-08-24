حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تمتلك أنثى الدلو، قوة حدس ملفتة، معتمدة على الحاسة السادسة لديها، كما أنها تكره أن تقيد نفسها، أو أن يضع لها الآخرين القيود، فسرعان ما تتمرّد على هذه القيود، وتحرّر نفسها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.