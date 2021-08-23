«التعليم» تقرر منع انتداب أو نقل معلمي المرحلة الابتدائية

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات لمديري الإدارات، بمنع نقل أو ندب أي معلم بالمرحلة الإبتدائية للمرحلة الإعدادية والثانوية، وذلك لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والخاصة بالصفوف الأولى، نظرا لوجود عجز صارخ في المرحلة الابتدائية في جميع المواد الدراسية.

وأكدت المديريات، أنه خلال الفترة الأخيرة، تلاحظ ندب معلمي المواد المختلفة «لغة عربية- رياضيات- علوم- دراسات- إنجليزي»، على الرغم من وجود عجز صارخ في معلمي هذه المواد بالمرحلة الابتدائية.

تطبيق منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الابتدائي بداية من العام الدراسي الجديد

وقالت، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه سيجري هذا العام تطبيق منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الابتدائي، في جميع المواد، ويؤدي إلى احتياج وفرة من مدرسي المواد المختلفة، وتلاحظ قيام الموجهين الأوائل للمواد المختلفة بالإدارات التعليمية بالمديريات، بندب معلمين من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية والثانوية، دون الرجوع للتعليم الابتدائي بكل إدارة، لدراسة الوضع طبقا للعجز والزيادة.

وطالبت المديريات التعليمية بحسب ما علمته «الوطن»، الإدارات علي مستوى المحافظة، بإصدار تعليمات للتوجيهات المختلفة، بعدم نقل أو ندب أي معلم لأي مادة، إلا بعد عرض الأمر على مديري التعليم الابتدائي بالإدارات ودراسة العجز والزيادة بالمرحلة الابتدائية.

«شوقي»: نعد مناهج تعليمية جديدة تعتمد على الفهم

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة كثفت من استعداداتها للانتهاء من إعداد المناهج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، التي تعتمد على فهم مخرجات التعلم، مشددا على أولياء الأمور والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء المناهج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المناهج الجديدة في مرحلة الإعداد والمراجعة، موضحاً أن المناهج يتم وضعها من قبل كبار المتخصصين، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد 2021/2022، سيشهد حضورا نظاميا من الطلاب والمعلمين وسيتم تطعيم جميع المعلمين.