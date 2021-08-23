شروط القبول بكلية الشرطة.. اجتياز الاختبارات والسن والسمعة الحسنة

يبقى القبول بكلية الشرطة حلما يراود الآلاف من خريجي الثانوية العامة، ودليل ذلك الأرقام الضخمة التي تتقدم للالتحاق بالكلية والخضوع لاختبارات القبول، التي تتوقف على اجتياز الطالب المتقدم لاختبار القدرات والكشف الطبي والرياضي والنفسي، وأخيرا كشف الهيئة، تمهيدا لإعلان نتائج القبول بكلية الشرطة، سواء لحملة الثانوية العامة أو حملة الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم شروط القبول بكلية الشرطة.

شروط القبول بكلية الشرطة

بالنسبة لخريجي الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه، يجب أن يكون الطالب المتقدم مصريا من أبوين مصريين ولم يحصلا على جنسية دولة أخرى، وأن يكون الطالب المتقدم حسن السمعة والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو يكون سبق فصله من الخدمة في الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية.

ووضعت وزارة الداخلية في شروط القبول بكلية الشرطة، حدا معينا للسن يختلف حسب المتقدم، فيجب ألا يزيد عمر حملة الثانوية العامة على 22 سنة ميلادية في أول أكتوبر 2021، وأن يكون من خريجي العام الحالي أو الماضي فقط، أما حملة المؤهلات الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه فقد اشترطت ألا تزيد سن الفئة الأولى، في أول أكتوبر 2021 على 28 سنة ميلادية، و30 سنة ميلادية لحملة الماجستير، و35 عامًا لحملة الدكتوراه.

مواعيد التقديم لكلية الشرطة

وأعلنت وزارة الداخلية، منتصف يوليو الماضي، عن مواعيد التقديم لاختبارات القبول بكلية الشرطة، فبالنسبة لحملة الثانوية العامة العام الماضي، انتهت مواعيد التقديم، التي كانت في الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري، أما حملة الثانوية لهذا العام، فإن التقديم مستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، أما طلبة الدور الثاني بالثانوية العامة، فإن موعد تقديم الطلبات ممتد حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

أما الحاصلون على شهادة الثانوية العامة من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، للعامين الدراسيين الماضي والحالي، فإن تقديم طلبات الالتحاق مستمر حتى يوم 16 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، شريطة تقديم شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وذلك بالنسبة لطلبة الشهادات الأجنبية.

أما الحاصلون على ليسانس الحقوق «ذكور وإناث» وبكالوريوس التربية الرياضية «الإناث» للعام الحالي، فإن موعد التقديم مستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وبالنسبة لحملة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، في التخصصات المطلوبة بقطاعات وزارة الداخلية، وعددها أكثر من 20 تخصصا، فإن التقديم مستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.