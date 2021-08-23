مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاده بحضور عائلته ونجوم الغناء

احتفل المطرب مصطفى كامل بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء منهم حكيم ومحمود الليثي ومحمد رشاد وعمر كمال وحمزة الصغير وأحمد عبده وأحمد العيسوي ومحمود الحسيني، فضلا عن عائلة مصطفى كامل.

وخلال الحفل غنى مصطفى كامل عددا من أغانيه التي تفاعل معها الحضور، منها «قشطة يابا، وكل سنة وانت طيب حبيبي، وغيرها»، كما قدم النجوم الحاضرين عددا من أغانيهم أيضا وأرسلوا التهاني إلى كامل.

يذكر أن مصطفى كامل طرح رابع أغاني ألبومه الجديد «وجع قلبي» وتحمل اسم «نفسي ثم نفسي» من كلمات هشام عبد الحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أحمد باريتون، وتعد الأغنية لونا جديدا على كامل لم يقدمه قبل ذلك.