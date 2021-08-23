السيسي يدعو عبدالرحيم كمال وعزة مصطفى لزيارة المناطق المنقول إليها سكان العشوائيات

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كلًا من الإعلامية عزة مصطفى، والكاتب عبد الرحيم كمال، إلى جولة في المناطق التي نُقل إليها سكان العشوائيات، ليريا كيف يعيش سكانها حاليًا، معقبا: «أنا بروح هناك كتير، لأن دول أهلي وناسي».

وجدد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الإثنين، دعمه الشديد للأعمال الفنية التي تتحدث عن الوعي الديني، مشددًا: «أنا داعم ومستعد، والكرة عندك في ملعبك».

من جانبه، أعرب الكاتب عبد الرحيم كمال عن شكره لدعم الرئيس السيسي، قائلًا: «شكرًا لدعمك وذوقك».

وداعب الرئيس السيسي مقدمة البرنامج وقال: «أنا خدت من وقتك 10 دقايق، وأدعوا أسرة البرنامج إنهم يدوكي 10 دقايق زيادة في البرنامج».