رفع 970 طن قمامة في حملات مكبرة بأحياء ومراكز الجيزة

واصلت أجهزة مراكز ومدن محافظة الجيزة حملاتها لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات، اليوم الاثنين، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لشكاوى المواطنين، أسفرت عن رفع ما يزيد على 970 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة.

رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة بقرى الصف

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان لها مساء اليوم، أن مركز الصف شن حملات تضمنت أعمال نظافة وتطهير للطرق بمنطقة «السويقة»، وعلى طريق 21 أمام قرى «الفهميين، وتل حماد، والأقواز، ومدخل الجزيرة الشقراء، وكوبري السيدة عائشة، وكوبري العامية بالفهميين»، وتم رفع حوالي 30 طن قمامة، و10 أطنان مخلفات صلبة، تحت إشراف العميد علي عبد الله، رئيس مركز الصف.

رفع 70 طناً واستكمال مجهودات رفع المخلفات في أطفيح

وأشار البيان إلى قيام مركز أطفيح برفع تجمعات القمامه بقرى الوحدة المحلية بقرية «كفر قنديل»، حيث تم رفع 70 طناً من المخلفات، واستكمال مجهودات رفع المخلفات بالوحدات المحلية والقرى، بمتابعة من محمود عبد الحليم، رئيس مركز أطفيح.

حملات مكبرة في العياط والبدرشين

ولفت البيان إلى تم رفع حوالي 200 طن مخلفات في حملات بمركز العياط، شملت من قرى «كفر شحاتة، والمتانيا، والجملة»، وطريق «مصر - أسيوط» الزراعي، وقرى «الناصرية، والمقاطفية، وكفر قاسم، والمساندة»، بمتابعة من محمود فؤاد، رئيس مركز العياط.

وفي مركز البدرشين، تم رفع 250 طناً من المخلفات من قرى «الشوبك الغربي، والمرازيق، وأبو رجوان، ودهشور، وميت رهينة، وسقارة»، كما جرت أعمال تجريد الأتربة بالطريق السريع، في نطاق تلك القرى، بإشراف محمود زين شنب، رئيس المركز.

استكمال أعمال التطوير في منشأة القناطر وأوسيم

وأشار البيان إلى استكمال مركز ومدينة منشأة القناطر أعمال التجميل والتطوير بمدخل قرية «كفر حجازي»، ورفع القمامة من نقطة المناولة في «أبوغالب»، ومن الرياح الناصري بقرية «برقاش»، بمتابعة محمد عبد الراضي، رئيس المركز.

وفي مركز أوسيم، تم رفع 410 أطنان من المخلفات من قرى «برطس، والبراجيل، والكوم الأحمر، وبشتيل»، بمتابعه فرج عبد العاطي، رئيس المركز.