محافظ دمياط تبحث آليات البدء في تطوير 7 مناطق غير مخططة

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سُبل البدء فى تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك خلال اجتماعها اليوم مع اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وبحث الاجتماع جميع مخططات شركات المرافق، وما تم إعداده من مقايسات لرفع كفاءة البنية التحتية والأساسية بـ7 مناطق تم تحديدها بالمدينة، إضافة إلى حصر مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بها.

وأكدت محافظ دمياط، أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية، ووضع محاور الخطة والجداول الزمنية الخاصة بتلك الأعمال بكل منطقة لإنهاء المشروع خلال عام، كما وجهت شركة الغاز بحصر الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن توصيل الغاز للمنازل التى لم يتم مد الخدمات لها بتلك المناطق، وذلك للانتهاء من ذلك خلال فترة زمنية محددة قبل البدء في أعمال الرصف.

وأشارت «عوض» إلى أن المخطط يهدف إلى تنفيذ مشروع متكامل، يتضمن رفع كفاءة شبكات المرافق والطرق، وإنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار وإنارة تلك المناطق، منوهة الى تنفيذ هذه الأعمال بالتوازي للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وفي سياق متصل، ناقشت المحافظ عددًا من المطالب والشكاوى خلال لقائها الأسبوعي مع المواطنين، حيث استمعت إلى مطالبهم وشكواهم، والتى ناقشتها فورًا خلال اللقاء مع ممثلي الجهات المختصة، ووجهت بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوى الهمم، والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج حالات أخرى ببرنامج «تكافل وكرامة»، وتوفير مساعدات شهرية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص.

وأكدت «عوض»، حرص المحافظة على خلق قنوات للتواصل مع المواطنين، مؤكدة أيضاً توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتيسير عليهم، ودراسة جميع الشكاوى والمطالب وتلبيتها في ضوء اللوائح والقوانين.