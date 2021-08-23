أستاذ أوبئة: «لازم الناس تسجل للحصول على اللقاح قبل بداية الموجة الرابعة»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» زادت خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن هذا يجعلنا نلجأ لزيادة أعداد اللقاحات لتصل إلى 550 ألف جرعة، منوهًا بأن هناك 650 مركزًا للتطعيم، ويجب تطعيم نحو 10% أو 20% من المواطنين لتقليل نسبة الوفيات.

إضافة الأجسام المضادة للبروتوكول المعالج لكورونا

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «Extra News» اليوم الاثنين، أن مضادات الأجسام جرى إضافتها للبروتوكول المستخدم من قبل وزارة الحصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مشيرًا إلى أن هناك نوعين من هذه الأجسام المضادة الأول يعطي للحالات المتوسطة، وهناك أجسام أخرى تعطى للأفراد، وتوفر مناعة لمدة 12 شهرا، ولكن هذا النوع الأخير يجرى إجراء دراسات عليه حاليًا.

موعد الموجة الرابعة من كورونا

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة أنه كان من المنتظر أن يكون هناك ثبات في نسبة الإصابات، ولكن بسبب الزحام والحفلات زادت إصابات فيروس كورونا، وزاد الطلب على الأسّرة في المستشفيات، إذ أصبح هناك قلة ترتدي الكمامات في الشوارع والأماكن العامة، لذا يجب عودة الخوف الإيجابي وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في اللقاح ينتظرون الحصول على موعد، متابعًا: «لازم الناس تسجل قبل بداية الموجة الرابعة اللي هتكون في أول أكتوبر أو نصف أكتوبر».