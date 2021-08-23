محافظ الغربية يأمر بإغلاق كافتيريات مخالفة لإجراءات مجابهة كورونا

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته بأهمية استمرار حملات أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بمراكز المحلة وسمنود وطنطا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ الغربية، استمرت قرابة 6 ساعات صباح اليوم، تضمنت تفقد قرى «صفط تراب، وأبو وافي، وعياش، وشبرا ملكان، ومحلة حسن، وميت السراج، ومحلة القصب، وبشبيش، ودمرو، ومنشأة الأمراء»، بشكل دوري حفاظاً على الصالح العام .

متابعة الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

كما تضمنت الجولة تفقد حي أول وثاني المحلة، وحي أول وثاني طنطا، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بناحية «بهبيت الحجارة»، ومسار العائلة المقدسة بسمنود.

كما كلف المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات المخالفة، لتقديمها «الشيشة» للمواطنين، وعدم اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وحياة المواطنين.

كما أسفرت الحملات، التي وجه المحافظ بتنفيذها، عن مصادرة عدد 40 «شيشة» بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطريق، ورفع كافة المخلفات خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الصحة

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية «شبشير»، التابعة لمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات، والانتهاء من أعمال توصيل مرافق المياه والكهرباء بالمجزر.