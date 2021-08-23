«السيسي» يمازح عزة مصطفى: «خلي المخرج يديكي 10 دقايق بدل اللي أخدتهم»

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامية عزة مصطفى، وطلب من مخرج برنامجها أن يعطيها 10 دقائق إضافية، بدلًا من الدقائق التي استغرقتها مداخلته الهاتفية بالبرنامج.

وقال الرئيس السيسي في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: «أنا خدت من وقتك 10 دقايق، وأدعو أسرة البرنامج إنهم يدوكي 10 دقايق زيادة في البرنامج».

تفاصيل مداخلة الرئيس

وخلال المداخلة، تحدث الرئيس عن دعم الأعمال الدرامية التي تتناول قضية الوعي وتجديد الخطاب الديني، وما يحدث في أفغانستان.

كيف تحولت أفغانستان؟

وأوضح السيسي أن دولة أفغانستان منذ 50 عامًا، كان لها شكل مختلف عما هي عليه الآن، «كان ليها شكل تاني خالص عن كده، هاتوا الكتب وشوفوا الأفلام واتفرجوا، شوفوا أفغانستان كانت عاملة إيه، وشكلها عامل إزاي منذ 50 سنة»، مشددًا على أنه «عندما تسقط الدولة، يبدأ العبث بمقدراتها ومستقبلها، ودي طبيعة الحال طالما مفيش قيادة، مفيش ناس تتحمل المسؤولية وتاخد القرار والكل يمشي معاها، أو يتماشى معاها، ده محصلش، شوفوا أفغانستان عاملة إزاي، والكلام ده في دول تانية كتير».

دعم الرئيس للفن الراقي

وشدد الرئيس على دعمه للفن الراقي، قائلا: «أي عمل فني درامي مهما كان درجة رقيه، يقدر من خلال مهارة المشاركين فيه، إنه يدعو الناس إنها تتفرج عليه، إذا كانت التكلفة المالية والربح هيبقى عائق قدام حاجة زي كده، الناس سمعاني، والأستاذة عزة شاهدة عليا، أنا بدعم ده».