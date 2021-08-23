عبدالرحيم كمال: أحلم بتقديم فيلم تاريخي يعيد للمواطن اعتزازه بمصريته

كشف المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال، أنه يحلم بتقديم عمل سينمائي فني تاريخي مهم يعبر عن مصر بشكل حقيقي، موضحا أنه مهموم دائما بفكرة التاريخ عموما، وحاول أن يقدم ذلك خلال أكثر من عمل فني من أعماله، مثل فيلم «الكنز» بجزأيه.

وقال «كمال»، خلال استضافته اليوم الاثنين، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، إنه ما زال ينتظر أن تضم مسيرته عملا فنيا تاريخيا يكشف للناس حقيقة تاريخ هذا البلد، كما يقدم وجهة نظر أقرب إلى الحقيقة عن الدين.

عبد الرحيم كمال: أحاول من خلال أعمالي إظهار رقي المواطن المصري

وأشار المؤلف إلى أنه يرغب من خلال هذا العمل الفني وكل الأعمال التي يؤلفها، أن يوضح مدى رقي المصريين كبني آدميين، وأنهم ليسوا بالصورة التي فهمها البعض عنهم.

وأردف أن هناك تدليسا حدث على مستوى حكاية المصريين خلال الـ200 عام الماضية، منبها أن من فعلوا ذلك كأنهم كانوا يريدون أن يحكوا حكاية مختلفة عن مصر والمصريين.

وألمح إلى أنه لذلك حاول أن يقدم في مسلسل «الخواجة عبد القادر» فكرة مغايرة عن الانطباع السائد بأن المصريين يذهبون إلى الخارج حتى يحققوا ذاتهم وينجحوا وأن يصبحوا بني آدميين، بتقديم شخصية الخواجة الذي قام بنفس الرحلة، ولكن بشكل عكسي حينما قدم إلى مصر ليصبح أكثر آدمية.

وتابع: «إحنا نملك حاجات جميلة وكنوز، وأنا مش ضد الغرب، بس بقول إحنا برضه مش قليلين، إحنا عندنا حاجات هما عايزينها وهما عندهم حاجات إحنا عايزينها».

عبد الرحيم كمال: نفسي أعمل فيلم لما يشوفه الأطفال يثقوا في مصريتهم من جديد

وصرح «كمال»، أنه يتمنى أيضا أن يقدم عملا حين يشاهده الأطفال الصغار، يتسبب في إعادة ثقتهم بأنفسهم ويزيد من اعتزازهم بمصريتهم.

وواصل: «نفسي أعمل عملا يرجع جزء من ثقة البني آدم المصري بوطنه وإنسانيته ودينه وكل حاجة».

ولفت إلى أنه وضع يده على مجموعة من الأفكار، لكن الأمر يتطلب تدخل كثير من الجهات الإنتاجية ودعما من جهات أخرى، متمنيا أن يقدم هذا العمل في شكل فيلم سينمائي كون السينما أكثر خلودا وبقاء من الدراما.