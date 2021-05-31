عبدالرحيم كمال: «القاهرة كابول» حلم 10 سنين.. ولطفي كان الأنسب للبطولة

كشف الكاتب والسيناريست، عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل «القاهرة كابول»، أن هذا العمل كان بمثابة حلم ظل يراوده لمدة عشر سنوات قبل أن يتم عرضه بالفعل خلال شهر رمضان الماضي، موضحا في الوقت ذاته أنه كان هناك إجماع بينه وبين مخرج المسلسل، على إسناد شخصية الخليفة «رمزي» أحد أبطال المسلسل، إلى الفنان طارق لطفي، ومشيرا إلى أن هذا الاجماع كان مبني على ثقة كبيرة منه ومن المخرج في إمكانيات الفنان التمثيلية، قائلا: «غير أنه نجم، فهو ممثل كبير شوفنا في أبدع في أعمال كبيرة قبل كدا، وكان الأنسب للدور».

وأضاف «كمال»، خلال لقائه، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه كان من الصعب على ممثل آخر أن يجسد تلك الشخصية، مشيرا إلى دور الإرهابي بهذا المسلسل مختلف بشكل كبير عما سبق تقديمه في أعمال سابقة.

وتابع المؤلف: «للأسف شخصية الإرهابي كانت بتقدم في السابق، بطريقة نمطية شوية، وعامل زي الكفار اللي قبل الإسلام كدا»، مشيرا إلى أن الإرهابي بالتأكيد قام في حياته بعدد من المواقف الإنسانية، قبل أن يتحول لهذا الشر المرعب، مواصلا: «الانحراف بتاعهم بيحصل في ملي كدا، وللأسف الانحراف ده بيوصل في الآخر للقتل والإجرام».

وأردف أنه بالطبع كان قلقان من اختيار موسم رمضان لعرض هذا المسلسل، كونه عمل درامي ثقيل يتحدث عن عقائد ومفاهيم دينية صعبة، موضحا في الوقت ذاته أن هذا المسلسل كان بمثابة حلم من أحلامه، مكملا: «أنا بحلم بالمسلسل ده من عشر سنين».

«القاهرة كابول» عُرض خلال الموسم الرمضاني المنقضي، وشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين في مقدمتهم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف كان من بينهم الفنان أحمد رزق.