«التضامن»: أضفنا 411 ألف أسرة لـ«تكافل وتكامل» في عام كورونا الأول

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنهم يعملون في مبادرة حياة كريمة على عدد من الملفات، منها الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم، وإنشاء الحضانات، وتطويرها.

إضافة مئات الآلاف من الأسر لمظلة «تكافل وكرامة»

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الدولة أضافت 411 ألف أسرة إلى مظلة «تكافل وكرامة» في عام 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا، وفي الوقت الحالي أضافت الدولة 56 ألف أسرة إلى مظلة البرنامج، وجميعهم من المسنين وذوي الإعاقات الشديدة، لأن الشباب سيجدون فرص عمل في مبادرة «حياة كريمة».

مواجهة 12 قضية بالوعي

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تهتم بالأمهات الصغيرات اللاتي لديهن أطفال صغار، كما أن الوزارة تعمل في ملف ذوي الإعاقة لأن الخدمات في الريف ليست كافية، والوعي بها ليس كافيًا، كما أنهم يعملون في 12 قضية تخص ملف الوعي، لأن الكثير من القضايا ليست واضحة لدى أهالي الريف مثل ختان الإناث والزواج المبكر، ومحو الأمية، وغيرها من القضايا التي تهدد التنمية في مصر.

العمل على التمكين الاقتصادي لأهالي الريف

وأشارت إلى أنهم يعملون أيضًا على ملف التمكين الاقتصادي لأهالي الريف، ودعم المشروعات الصغيرة لإيجاد فرص عمل للأهالي، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وإنشاء وحدات إنتاجية تصب في سلاسل الإنتاج، وإنشاء فصول لمحو الأمية.

توجيهات من الرئيس

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستكمال دعم طلاب برنامج تكافل، بدلًا من توقف الدعم عند المرحلة الثانوية، كما وجه بدعم الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، والوزارة تنشيء قاعدة بيانات موحدة للدعم النقدي.