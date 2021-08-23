الشرطة تفتح طريقا أغلقه «سايس» بالأقماع: «أنا مأجره وهقفله»

فتحت أجهزة الأمن طريقا أغلقه سايس بالقاهرة، بزعم استئجاره من المحافظة، وذلك بعدما جرى نشره على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، من شكوى مدعومة بالصور، تضرر خلالها أحد الأشخاص من إغلاق «السايس» المذكور طريق الخدمة «البطىء» بالأقماع بأحد الشوارع بالقاهرة، مانعا السيارات من المرور، مدعيا استئجاره الطريق من الحي، وله الحق في إغلاقه.

فحص الشكوى

وأجرت أجهزة الأمن بالقاهرة فحصا للشكوى، وبإجراء التحريات، تبين أن المكان المشار إليه مؤجر من المحافظة «ساحة انتظار سيارات»، وليس من حق السايس وضع أقماع به، وعليه جرى إزالة أسباب الشكوى ورفع الأقماع، وتنبه على المؤجِر بالالتزام بتنفيذ بنود العقد.