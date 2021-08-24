حضارة عريقة.. أفغانستان التي لا نراها على شاشات التليفزيون «فيديو»

في الوقت الذي لا تبث وسائل الإعلام العالمية، ما يحدث في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان الأفغانية المسلحة على الولايات الأفغانية والعاصمة الأفغانية «كابول»، إلا أن أفغانستان دولة غنية بالمعالم السياحية، حيث توجد في أفغانستان العديد من مدن الحضارة في وادي السند التي كانت حضارة العصر البرونزي، وتمتد من ما هو اليوم شمال غرب باكستان إلى شمال غرب الهند وشمال شرق أفغانستان.

كما تم العثور على موقع وادي السند على نهر أوكسوس في شورتوجاي في شمال أفغانستان ومانديجاك في جنوب أفغانستان وهو موقع بارز آخر، بحسب موقع «هيسور» المتخصص في السياحة.

المتحف الوطني الأفغاني يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية

كما يوجد في أفغانستان، المتحف الوطني الأفغاني، حيث كانت هناك مجموعة المتاحف في وقت سابق واحدة من أهم ما تم جمعه في آسيا الوسطى، حيث يعود أكثر من 100000 عنصر إلى عدة آلاف من السنين.

ومع بداية الحرب الأهلية في عام 1992 ، تم نهب المتحف عدة مرات مما أدى إلى فقدان 70% من 100 ألف من الآثار المعروضة، ومنذ عام 2007، ساعد عدد من المنظمات الدولية على استعادة أكثر من 8000 قطعة أثرية، أحدثها نحت من الحجر الجيري من ألمانيا، كما أعادت المملكة المتحدة ما يقرب من 843 قطعة أثرية في عام 2012 ، بما في ذلك القرن الأول الشهير «باجرام إيفوريز».

وتعد «حدائق بابور» من المعالم المهمة في أفغانستان وهي حديقة تاريخية في العاصمة الأفغانية كابول، وأيضا آخر مكان استراحة للإمبراطور المغولي الأول بابور.

ويعتقد أن الحدائق قد تم تطويرها في حوالي عام 1528 عندما أعطت بابور أوامر لبناء «حديقة الجنة» في العاصمة الأفغانية كابول ، وصفت في بعض التفاصيل في مذكراته بأنها «الموقع الأكثر روعة في كابول».

أما حديقة حيوان كابول فهي مكان آخر مثير للاهتمام، وتقع على ضفة نهر كابول، وتضم حديقة الحيوان حوالي 280 حيوانا، و45 نوعا من الطيور والثدييات و36 نوعا من الأسماك.