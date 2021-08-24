أحد العائدين من أفغانستان: «الحمد لله على نعمة الأمن في مصر»

أعرب أحد العائدين من أفغانستان، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في إعادتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى، مشددًا: «منذ أن شعرنا بالخطر على أرض أفغانستان وهو يتابع مع القنصل المصري هناك، ليلًا ونهارًا».

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات لبرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الاثنين: «أيضا نشكر جيشنا العظيم، ونشكر القنصل المصري في أفغانستان، وهم لم يتركونا أبدًا، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هذا الرجل المحترم الذي منذ أن شعرنا بالخطر يتواصل معنا، والحمد لله على نعمة الأمن الأمان في مصر، والتي لا يشعر بها الكثيرون، وهي من نعم الله على المصريين».

ووصل، قبل قليل، أفراد الجالية المصرية في دولة أفغانستان، عقب نقلهم بطائرة عسكرية، ووصولها إلى مطار شرق القاهرة العسكري بسلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تضم كلا من البعثة الأزهرية والجالية المصرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية في رعاية أبنائها في الخارج، وتوفير أعلى درجات الحماية لهم، تجنباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها بسبب الظروف التي تعيشها دولة أفغانستان في الفترة الماضية.