منى زكي: لقطات «لعبة نيوتن» في مطار لوس أنجلوس كانت «جرافيكس»

قالت الفنانة منى زكي، إن اللقطات التي عُرضت في مسلسل «لعبة نيوتن»، أثناء التصوير في مطار لوس أنجلوس كانت «جرافيكس»، وتم تصميمه بشكل جيد للغاية من قبل مهندسين ديكور، «القائمين على الجرافيك في المسلسل ضميرهم صاحي لوحدهم، ودي حاجة مهمة، عندك ضمير تجاه شغلك، هعمل أحسن ما عندي».

«هنا» كانت بتصرفاتها تعتقد أنها سترضى زوجها

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن التصرفات التي وصف البعض بها شخصية «هنا» خلال المسلسل بـ «غبية» كانت تعتقد هنا أثناء القيام بها أنها بتلك التصرفات سترضى زوجها، وتحقق له إحساسه ورغباته، مثل الانضمام لنادٍ معين.

المخرج تامر محسن كان عظيما للغاية

وتابعت الفنانة منى زكي: «زوج هنا كان عاوز شكل اجتماعي معين يحاول يعمله، ومش عارف يعمله، وهو بيتكلم معاها عرفت الإحساس بتاعه، وحبت تنفذ له وترضيه، الستات الناضجة بس اللي بتفهم تلميحات زوجها»، موضحة أن المخرج تامر محسن، مخرج المسلسل عظيم للغاية.

صوَّرنا مسلسل لعبة نيوتن في سنة و5 شهور

وواصلت: «عملنا المسلسل في سنة و5 شهور، قولنا نصور أسبوعين في مصر، ونصور في أمريكا الأول ونرجع، كما أن المنتج عمل أحسن حاجة في المسلسل».