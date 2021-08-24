وزيرة الثقافة من دمياط: الفنون المختلفة هي قوى مصر الناعمة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحفل الفني المُقام بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، ضمن فعاليات «صيف بلدنا» الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة حتى 10 سبتمبر المقبل، حيث ضم الحفل عروضًا فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وزيرة الثقافة: الفنون أحد أهم الصور الفعالة التي تساهم في بناء المجتمع.

كما شهدتا عرضًا فنيًا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بالحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة، حيث لاقت تلك العروض إقبالا وإعجابًا كبيرًا من المواطنين.

وزيرة الثقافة من دمياط: الفنون المختلفة قوى مصر الناعمة

و أكدت وزيرة الثقافة استمرار مساعى الوزارة لمتابعة تنفيذ خطط الأنشطة الفنية والثقافية بمختلف ربوع مصر، مؤكدة أن الفنون المختلفة هى قوى مصر الناعمة وأحد أهم الصور الفعالة التى تساهم فى بناء المجتمع ونشر الوعى، كما أعربت عن سعادتها بحضور هذه الفعاليات بمحافظة دمياط.

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وأكدت المحافظ أن تلك الفعاليات جاءت في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر ألوان الفنون بكل المناطق بالمحافظة والحفاظ على التراث المصري العريق، مشيدة بما حققته الوزارة في تقديم منتج إبداعي من خلال تلك الفعاليات والوصول بها لكل المحافظات، ما يساهم في تحقيق الأهداف الجادة التي تسمو بالوجدان وتحقق العدالة الثقافية.

وتوجهت المحافظ بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم على دعمها المستمر والجاد لكل الفعاليات والأنشطة الثقافية بدمياط.