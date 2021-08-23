«المصل واللقاح»: أعراض أول حالة مصابة بـ«دلتا» تشابهت مع دور البرد

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن الأعراض التي يعاني منها المصابون بمتحور «دلتا» من فيروس كورونا، موضحًا أن أعراضه متفاوتة من شخص لآخر، فقد يسبب أعراضا بسيطة مع بعض الحالات في حين قد ينتج عنه أعراض قوية وصعبة للغاية مع بعض الحالات الأخرى، لافتًا إلى أن الأعراض التي ظهرت على أول حالة مصابة بمتحور دلتا في مصر كانت بسيطة للغاية وتشابهت مع أعراض دور البرد.

أمجد الحداد: تصنيع اللقاحات محليا السبيل الوحيد للخروج من الموجة الرابعة لكورونا بسلام

وأوضح «الحداد»، خلال لقاء عبر zoom اليوم الاثنين، مع برنامج «اليوم» المذاع على شاشة dmc، أن هناك استعدادا كبيرا من الدولة المصرية لمواجهة الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا المستجد، يتضح جليًا في نجاح الدولة بالبدء بمشروع تصنيع اللقاحات محليًا، مؤكدًا أن صناعة اللقاحات في مصر هي السبيل الوحيد للخروج من الموجة الرابعة للفيروس بسلام.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن تصنيع اللقاحات محليًا وتطعيم المواطنين بها، يجب أن يصاحبه التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن الدولة ستبدأ في حملة موسعة لتطعيم المواطنين مستغلة الإنتاج المحلي من اللقاحات، الذي ستبدأ عمليات توزيعه على مراكز التطعيم بداية من الغد، منبها أن الدولة إذا نجحت في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسارت بشكل قوي وسريع بمسألة تطعيم المواطنين بجرعات اللقاحات، ستجعل الموجة الرابعة من انتشار الفيروس على مستوى نسب دخول مصابيها المستشفيات.

ونبه إلى أن خطورة المتحور «دلتا» تكمن في أمرين أولهما قدرته الكبيرة على الانتشار في وقت قصير للغاية، موضحًا أن هذا المتحور نجح في الوصول إلى أكثر من 150 دولة خلال أشهر بسيطة، وثانيها يتمثل في قدرته أيضًا على إصابة الأطفال والشباب.

أمجد الحداد: المصايف والتجمعات عجلت بدخول مصر الموجة الرابعة

وحول زيادة أعداد الإصابات صرح «الحداد»، بأن السبب في تلك الزيادة المصايف والتجمعات وليس بالضرورة ظهور متحور دلتا في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب أيضًا عجلت بموعد دخول مصر الموجة الرابعة من انتشار الفيروس، منبهًا أن التوقعات كانت تشير إلى أن مصر ستدخل تلك الموجة مع بداية ديسمبر المقبل.