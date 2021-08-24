إنشاء مدرسة ومجمع زراعي.. مستجدات «حياة كريمة» بالفيوم والإسماعيلية

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» آخر متابعات أعمال وأنشطة مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، والتي كانت كالآتي:

مركز أطسا

- جار الانتهاء من مدرسة عبد ربه والتي تعد إنشاء جديد في قرية قصر الباسل.

- جار صب أعمدة الأرضي مجمع خدمات شدموه.

- جرى صب سقف الدور الأرضي لمجمع خدمات الغرق.

- جار صب أعمدة أرضي مركز شباب محمدين.

- جرى صب أعمدة وسملات مركز شباب قلهانه، وعمل اختبار التحميل لمبنى خدمي بالقرية.

- جرى صب أعمدة مركز شباب بحر أبوالمير.

- جرى صب قواعد مسلحة بمجمع خدمات أبوجندير وقواعد مسلحة مجمع خدمات جردو.

وتلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مستجدات أعمال حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، اجتمع المكتب التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية برئاسة المحافظ ونائبه، وبحضور المجلس التنفيذي للمحافظة لاستعراض الموقف التنفيذى للمرافق (الكهرباء - الغاز - الاتصالات - مياة الشرب والصرف الصحي) بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجرى التصديق على أعمال مشروعات الكهرباء بالقرى المدرجة بالمبادرة، وبدء أعمال التوريد لمستلزمات المشروعات، وسيتم البدء في مشروعات الكهرباء لقرى التقدم والأبطال والسلام والسلام الجديدة، ثم باقي المواقع تباعا، مع التوجيه بوجود مندوب عن كل مرفق من المرافق الجاري الأعمال بها لتحديد مسارات خطوط المرافق، وبإزالة التعديات التي تعيق العمل بمحطة معالجة السلام الأحرار.

وجاء الاجتماع بحضور مسؤولين بالهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، وممثلي المرافق بالمحافظة، والمهندس نبيل عصام عبدالحميد، منسق مساعد للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسماعيلية.

وتستمر أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقرية جلبانة، حيث يتم استكمال أعمال إنشاء جناح آخر بمدرسة السادات الابتدائية بجلبانة بـ25 فصلا، وجار أعمال الصبّة الخرسانية للدور الثاني.

- جار استكمال أعمال الصرف الصحي، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بالقرية، مع استمرار أعمال رفع كفاءة مركز شباب جلبانه وأعمال الوجهات والتشطيب بمركز الخدمات الحكومية بالقرية، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.