تفاصيل طرح وحدات «جنة» السكنية بمدينة الشروق: سعر المتر 8150 جنيها

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، خلال تصريحات خاصة للوطن إنَّ مشروع «جنة» يقع بجوار مشروع «دار مصر» المرحلة الثانية، مبينًا أنَّه عبارة عن «كمبوند» متكامل محاط بسور وبوابات للأمن، ويتوسط العمارات حمام سباحة بتصميم جديد موضح بالصور المرفقة، مضيفًا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنَّ جميع العمارات بالمشروع تتكون من دور أرضي + 5 أدوار متكررة، والمساحات تبدأ من 100م: 150 مترًا مربعًا، وجميع العمارات بها أسانسير وجميع الوحدات السكنية لها حصة في الأرض، وجميع الوحدات تشطيب كامل.

تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الشروق

وخلال التقرير التالي، نستعرض أبرز وأهم النقاط التي تهم راغبي السكن وهي كالآتي:

1 - سعر الطرح الأخير بلغ 8150 جنيهًا للمتر دون نسبة التميز، والسعر المتوقع للطرح المقبل يزيد على 9 آلاف جنيه للمتر.

2 - حتى الآن لا يوجد تفاصيل حول عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز، نظرًا لوجود وحدات متبقية من القرعات السابقة بالدور الأرضي والأخير.

السعر المتوقع للطرح المقبل 9 آلاف جنيه للمتر

3- أقل قيمة للوحدة السكنية في الطرح السابق مساحة 100م، كان 8313 جنيهًا للمتر شامل نسبة التميز، وأغلي قيمة في الطرح الماضي مساحة 150 مترًا مربعًا كان 12714 جنيهًا شامل نسبة التميز.

توقعات بطرح الوحدات السكنية الجديدة بمقدم 80 ألف جنيه

4 - من متوقع أن يكون مقدم حجز وحدات المشروع 80 ألف جنيه، وأن يتمّ إستكمال المبلغ إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية لمن فاز بالحجز، والمتبقي الـ80%، هو الذي سيتمّ احتساب التمويل عليه بنسبة 3% متناقصة لمدة 30 سنة.

5 - حتى الآن لم يعلن عن موعد طرح كراسة الشروط، وحتي الآن لم يعلن عن أنظمة السداد والاسعار.

الوحدات السكنية متاحة للحجز دون التقيد بشرط محل الإقامة

6 - هذا النوع من الوحدات يستطيع أي شخص التقديم به، لأنَّه لا يشترط محل الإقامة، وجميع الوحدات السكنية متاحة للحجز، لمن لم تستطيع الحجز في وحدات متوسطي الدخل الحالية، بسبب ارتفاع دخلهم عن 10 آلاف جنيها للأعزب، و14 ألف للأسرة، على أن يتمّ طرح الوحدات السكنية للحجز عبر بنوك الإسكان والتعمير بعدد من محافظات الجمهورية.