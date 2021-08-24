ننشر قائمة أسماء مجلس إدارة نقابة العاملين بالسياحة: شعبان رئيسًا

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، بالإجماع تكليف «حسين شعبان حسين عبده»، للقيام بأعمال رئيس النقابة بصفة مؤقتة؛ لحين إجراء الانتخابات التكميلية.

قائمة مجلس إدارة نقابة العاملين بالسياحة

وتنشر الوطن قائمة مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة، التي حصلت عليها، بعد اعتمادها منذ يومين في اجتماع مجلس الإدارة، وجاءت القائمة كالتالي:

حسين شعبان، قائم بأعمال رئيس النقابة العامة. جمال أحمد نصر، نائب رئيس النقابة العامة بالقاهرة. أحمد علي أدم، نائب رئيس النقابة العامة بالإسكندرية. عبدالنبي سيد يوسف، نائب رئيس النقابة العامة وجه قبلي. عادل فوزي جادو حسن، وكيل النقابة العمة بأسوان. أحمد أحمد عوض، وكيل النقابة العامة وجه بحري. محمد إبراهيم عطا الجندي، الأمين العام للنقابة. إسماعيل السيد عبدالرحيم، الأمين العام المساعد. عصام عبدالرحمن، أمين الصندوق. مصطفى إبراهيم الصاوي، أمين صندوق مساعد سكرتير الإعلام. إبراهيم أمين محمد، سكرتير التأمينات والقوى العاملة. فاتن السناوي، سكرتيرة المرأة. حسن أحمد الطرابيلي، علاقات عربية. صلاح محمد حسين، مساعد علاقات دولية. ناهد محمد إبراهيم، سكرتيرة التثقيف. مجدي خليل مرزوق، سكرتير التثقيف. أشرف عكاشة، مساعد سكرتير التثقيف. صلاح الدين حلمي، مساعد سكرتير الإعلام.

إقالة الرئيس السابق النقابة العامة للسياحة

وشهد مطلع شهر أغسطس الجاري، قرارات مهمة داخل أروقة النقابة العامة للعاملين بالسياحة، بعدما قررت النقابة سحب الثقة من ممدوح محمدي الرئيس السابق، وفصله من عمله وفقدانه شروط العضوية النقابية المنصوص عليها بالقانون 213 لسنة 2017.