لأول مرة دون المليون.. «الإنس والنمس» يتصدر إيرادات دور العرض

حقق فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، إيرادات وصلت إلى 833 ألف جنيه، وهي تعتبر المرة الأولى التي لا يتعدي فيها هنيدي المليون جنيه، منذ طرح العمل بدور العرض، وقد تخطي 30 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

هنيدي موظف في بيت الرعب

ويجسد محمد هنيدي، خلاله «هنيدي» دور موظف حكومي فقير يعمل داخل بيت الرعب، يتعرض لكثير من المصائب، عندما يقابل منة شلبي التي تجسد دور ناريمان، وهي من عالم النمس، لكنه يقع في حبها ويحاول أن يعمل المستحيل من أجلها، ويكتشف في نهاية الأحداث أنها ليست من البشر.

ويعتبر«الإنس والنمس» بطولة جماعية، إذ جمع عدد من النجوم منهم: محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

«موسى» يحتل المرتبة الثانية

حقق فيلم «موسي» ما يقرب من 418 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، بينما حقق فيلم «العارف» ما يقرب من 245 ألف جنيه، والعمل من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، الذي قدم دور مختلف وجديد عليه، بالإضافة إلى ظهور كارمن بصيص.

«مش أنا» يقترب من 86 ألف جنيه

احتل فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، المرتبة قبل الأخيرة، محققا ما يقرب من 109 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، محققا ما يقرب من 86 ألف جنيه، ومن المقرر طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.