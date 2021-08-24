تحرير 37 محضرا في حملة مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

شنّ مأموري الضبطية القضائية، حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر، المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حسب ما صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

تحرير 37 محضرا لوحدات مخالفة

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنّه جرى المرور على الوحدات السكنية بمشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، إضافة لإعادة إجراء 14 معاينة لمن لم يتقدموا بطلب ودفع قيمة التصالح على وحدات سبق تحرير محاضر لها.

إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقا للقانون

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقا للقانون، المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حال عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم الوحدات طبقا للقانون.

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية، بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت أو التوجه لمقر جهاز المدينة لملء البيانات اللازمة.