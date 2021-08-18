أبرز الفروق بين الوحدات السكنية الجاري طرحها خلال أيام

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح متنوعة من الوحدات السكنية، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز الملامح والفروق بين وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة» وهي كالتالي:

1 - من حيث الأفضلية وهي على الترتيب:

1- وحدات مشروع «جنة»:

وهي عبارة عن كمبوند متكامل يحتوي على سور خرساني وبوابات أمن.

ويحتوي الكمبوند على حمام سباحة بين العمارات، المساحات من 100 : 150 مترا،و العمارات تحتوي على أسانسير، وتتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة، تشطيب كامل، فاخر، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض.

خدمات الكمبوند في موقع منفصل داخل الكمبوند، وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق حق إنتفاع.

2 - وحدات مشروع دار مصر :

عبارة عن كمبوند متكامل يحتوي على سور خرساني وبوابات أمن، والمساحات من 100 : 150 مترا مربعا، والعمارات تحتوي على أسانسير.

العمارات تتكون من أرضى + 5 أدوار متكررة والوحدات تشطيب كامل مميز، ولها حصة في الأرض.

خدمات الكمبوند في موقع منفصل داخل الكمبوند، وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق حق انتفاع.

3 - سكن مصر:

عبارة عن تجمع عمراني متكامل يحتوي على سور شجري وبوابات أمن.

المساحات تبدأ من من 106: 133 مترا مربعا، وبعض المدن العمارات فيها تحتوي على أسانسير، ومنها ( الشروق - المنصورة الجديدة - العلمين الجديدة - بعض عمارات القاهرة الجديدة) والبعض الآخر لا يحتوي على أسانسير.

جميع الوحدات تشطيب كامل، والعمارات تتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة، ماعدا سكن مصر العلمين الجديدة يتكون من أرضي + 7 أدوار متكررة، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض، وبعض وحدات الدور الأرضي تحتوي على خدمات عبارة عن « محلات».

2 - تختلف جميع الوحدات الجاري طرحها قبل نهاية الشهر الجاري اختلافا كاملا عن الوحدات المطروحة حاليا في مكاتب البريد.

طرح كراسة الشروط والمواصفات ببنوك الإسكان خلال أيام

3 - الكراسات المطروحة حاليا في البريد تخص وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومن المقرر طرح وحدات الطرح الجديد خلال أيام ببنوك التعمير والإسكان بعدة أمكان متنوعة حسب المدن المطروح بها الوحدات .