الوزير: أسعار اشتراكات الطلاب في القطارات لن تزيد مع بداية الدراسة

وضعت هيئة السكة الحديد، خطة شاملة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، في المدارس والجامعات، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر في المحطات الرئيسية، وزيادة منافذ عمل اشتراكات الطلاب، علاوة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، وزيادة عدد رحلات القطارات اليومية، لمنع حدوث أي زحام بالمحطات، وتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وترك العربة الأخيرة من القطارات فارغة بسبب الحوادث المتكررة.

السكة الحديد: زيادة منافذ بيع التذاكر واشتراكات الطلاب بالمحطات الرئيسية استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ أسعار اشتراكات الطلاب في السكة الحديد لن تزيد، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، مع زيادة منافذ عمل اشتراكات الطلاب في المحطات الرئيسية، موضحا أنّ القطارات ستكون جاهزة لتقديم خدمات مميزة للركاب على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، لافتا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، لمنع وقوع حوادث أو تعطل حركة القطارات.

وزير النقل: القطارات ستكون جاهزة للتشغيل مع بداية العام الدراسي الجديد.. وزيادة منافذ عمل اشتراكات الطلاب

وأكد الوزير لـ«الوطن»، أنّه لا نيّة على الإطلاق لتحريك أسعار اشتراكات الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أنّ السكة الحديد بدأت خطة وقف تشغيل القطارات القديمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحري، وتشغيل بدلا منها قطارات محسنة وجديدة بداية ديسمبر المقبل، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الوزير: اشتراكات الطلاب كما هي.. وتشغيل قطارات محسنة وجديدة مطلع ديسمبر المقبل

ومن جهتها، أعلنت هيئة السكة الحديد، عن أنّها تنفذ يوميا الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدة أنّ الوزارة تسعى لتقديم كل ما بوسعها لخدمة المواطن المصري، كما أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلّف قيادات الهيئة بترك العربة الأخيرة من القطارات كافة فارغة من الركاب، لمواجهة حوادث تصادم القطارات ببعضها، وتقليل أعداد الضحايا الناتجة عن الحوادث.