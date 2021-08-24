«الزراعة» تطرح تقاوي المحاصيل الشتوية بأسعار أقل 15% عن الأسواق

كشف الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، عن أن الوزارة طرحت تقاوي المحاصيل الشتوية لموسم 2022/2021، بأسعار في متناول الجميع وتقل عن السوق بنسبة 15%، موضحا أنه جرى تحديد سعر القمح بـ260 جنيها للعبوة وزن 30 كيلو، أما الفول البلدي فجرى تحديد سعر العبوة وزن 35 كيلو بـ500 جنيه، أما الشعير فجرى تحديد سعر العبوة زنة 30 كيلو بـ250 جنيها، أما البرسيم الهلالي فجرى تحديد سعر العبوة 10 كيلو بـ225 جنيها، أما البرسيم الفحل فجرى تحديد سعر العبوة الـ10 كيلو بسعر 250 جنيها، فيما بلغ سعر الحبة السوداء 600 جنيه للكيلو.

مساحة القمح المنزرعة في مصر 3.5 مليون فدان

أضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرىم توفير كمية من القمح تكفي لزراعة 700 ألف فدان، من بينها أصناف مصر 3، وسخا 95 جديدة، تعطي إنتاجية عالية ومقاومة لفطر الصدأ الأصفر والأسود، وكذلك توفير 1379 طنا من الفول البلدي، عال الإنتاجية، و60 طنا من البرسيم، و1600 كيلو من الحبة السوداء «حبة البركة».

وتبلغ المساحة المحددة لزراعة القمح سنوياً في مصر ما يقرب من 3.5 مليون فدان، تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح، بينما تبلغ مساحة الفول ما يقرب من 350 ألف فدان، وتصل مساحة البرسيم لنحو 3 ملايين فدان لصالح الثروة الحيوانية.

إنتاج 112 طن قمح خام

من جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، لـ«الوطن» إنه ولأول مرة هذا العام جرى توفير تقاوي من قطاع الإنتاج لبيعها بمنافذ بيع التقاوي بمزارع القطاع بثلاث محافظات بالوجه البحري وهي كفر الشيخ والبحيرة والغربية، علاوة على محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث جرى إنتاج 112 طنا خاما هذا الموسم عالية الجودة والإنتاجية، كما جرى توفير كمية كبيرة من تقاوي الأرز للعام الزراعي المقبل، بزراعة 113 فدانا بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، وزراعة سلالات عالية الإنتاجية من الذرة لطرحها العام المقبل، على مساحة 15 فدانا.