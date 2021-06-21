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انتحار طفل شنقاً بالمنوفية.. والده رفض شراء «موبايل» جديد له

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إبراهيم الديهي
07:33 م | الإثنين 21 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنهي طفل في المرحلة الإعدادية حياته بشنق نفسه داخل منزل أسرته في قرية «طوخ طنبشا»، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث أقدم على الإنتحار بسبب سرقة هاتفه المحمول، ورفض والده شراء هاتف جديد له، مما دفعه إلى الإقدام على التخلص من حياته، بشنق نفسه في سقف غرفة نومه.

انتحار طفل بسبب رفص والده شراء موبايل له

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من  مأمور مركز بركة السبع، يفيد بانتحار طفل يُدعى «ع. و.»، طالب في الشهادة الاعدادية، ومقيم بقرية «طوخ طنبشا»، بدائرة المركز، داخل منزل الأسرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد والد الطفل «ع. و.» أن ابنه كان يريد منه أن يشتري له هاتفاً جديدأً بديلا عن الهاتف المسروق منه، ولكنه لم يوافق على طلبه، فأقدم على الانتحار بعدها، وعند قيام والدته بالدخول إلى غرفته للاطمئنان عليه اكتشفت الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، صرحت بدفن جثة الطفل، واستكمال الإجراءات القانونية. 

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