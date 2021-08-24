ملاك أراضي حدائق أكتوبر يشكون تأخر توصيل المرافق.. ومصدر: «شغالين عليها»

تظلم ملاك قرعة أراضي الإسكان بمنطقتي جاردينيا 1 و2 بحدائق أكتوبر، من تأخر تنفيذ المرافق الخاصة بمياه الشرب والكهرباء، مؤكّدين أنَّهم تسلموا الأراضي عام 2014، علمًا بأن القرعة كانت في 2007، وهو ما يعني تأخر تسليم الأراضي لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالكامل، ولكن دون جدوى.

الملاك يناشدون وزير الإسكان التدخل لسرعة الانتهاء من تنفيذ المرافق

وناشد الملاك، في شكوى جماعية حصلت «الوطن» على نسخة منها، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة التدخل لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز حدائق اكتوبر للوفاء بوعودهم والالتزام بتوصيل كل المرافق للمنطقة حتى يتمكّنوا من الإقامة بها.

وشدد الملاك، على ضرورة سرعة الانتهاء من الكهرباء ورصف الطرق والتشجير، حتى تتحول المنطقة إلى منطقة جذب للسكان، مؤكّدين أنَّ الفترة من 2007 حتى 2021، كافية جدا للانتهاء من كل المرافق.

مصدر بالجهاز: جار الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق

وأوضح مصدر بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنَّ الجهاز لا يدخر جهدًا للانتهاء من جميع مشروعات الترفيق بالمدينة، مبينًا أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات المياه، وعدد من المرافق الأخرى، مشيراً إلى أنَّ شبكات الكهرباء دخلت بالفعل عدد كبير من المناطق، وحالياً جار العمل على الانتهاء من توصيل الكهرباء لجميع المناطق.

وأوضحت المصدر، أنَّ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يعمل على قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ كل المشروعات الخاصة بالمنطقة.

الإسكان تواصل تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

وفي سياق متصل، يواصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال. وأوضحت المصادر أنَّ بنك التعمير والإسكان، بدأ بالفعل إستقبال الفائزين بالوحدات لإنهاء إجراءاته، كما تمت معاينة واستلام الوحدات من قبل الجهاز.

تسليم الوحدات السكنية للمتخلفين سبتمبر المقبل

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنَّه سيتمّ تسليم وحدات المتخلفين عن الاستلام يوم الإثنين 6 من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 7 من سبتمبر المقبل لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارات أرقام «188، 189، 200» صباح يوم الأحد المقبل الموافق 29 من أغسطس الجاري، على أن يتمّ تسليم باقي الوحدات حتى نهاية الأسبوع، وبالنسبة للمتخلفين عن الإستلام فقد تمّ تحديد يوم الأربعاء 8 من سبتمبر القادم لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.