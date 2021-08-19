الجزار وصفه بـ«الأضخم».. تفاصيل طرح وحدات سكنية بالمنصورة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية شاطئية بعدة مدن جديدة، ووصف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الطرح الجديد، بأنه أضخم طرح في تاريخ وزارة الإسكان.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح الطرح الجديد لوحدات الإسكان بمدينة المنصورة الجديدة، وهي كالآتي:

1- وحدات مشروع سكن مصر:

جرى طرح وحدات سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة في شهر فبراير من عام 2019، بنظام الحجز الإلكتروني، وتم حجز وحدات الأدوار المتكررة، وتبقى وحدات الدور الأرضي والأخير، وفي شهر مايو من عام 2020، جرى طرح وحدات سكن مصر مرة أخرى بالحجز الإلكتروني للوحدات المتبقية من الدور الأرضي والأخير، عبارة عن 182 وحدة سكنية، ومع ذلك حجز عدد قليل لا يتعدى 13 وحدة سكنية فقط.

وفي شهر نوفمبر عام 2020، جرى طرح عدد من وحدات سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة للاستبدال، وكانت الوحدات عبارة عن دور أرضي وأخير تقريبا 169 وحدة سكنية، وكانت فكرة الاستبدال آن ذاك، أن تتنازل عن الشقة التي تم حجزها بالفعل من نفس الفئة «سكن مصر»، ثم تحجز وحدة أخري بمصاريف استبدال قدرها 5000 جنيها، وما زالت هذه الوحدات السكنية المتبقية من الدور الأرضي والأخير موجودة حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه من المتوقع أن يجري طرحها داخل الطرح الجديد الذي أعلنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قبل عدة أيام، وأن المساحات من 106م: 118م، أرضي+ 6 أدوار متكررة، والدور عبارة عن 4 وحدات سكنية، بإجمالي عدد 24 وحدة سكنية بالعمارة، وأن أخر سعر في الطرح الأخير كان بـ6870 جنيها، بدون نسبة التميز، فهل سيتم زيادة السعر أم سيتم تثبيته على نفس السعر السابق؟

وكشفت المصادر، أن أقل سعر للوحدة 106 متر مربع، كان 728220 جنيها، شامل نسبة التميز، بينما سجل أغلى سعر للوحدة 118 متر مربع، كان 851193 جنيها شامل نسب التميز.

الطرح يتضمن 3 أنواع من الوحدات السكنية أبرزها الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي

وأوضحت المصادر، أن جميع العمارات تحتوي على أسانسير، وبعض وحدات الدور الأرضي، قد تحتوي على حدائق كحق انتفاع، والعمارات ستحاط بسور شجري، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض.

2 - الفئة الثانية مشروع جنة للإسكان الفاخر:

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل، محاط بسور وبوابات للأمن، كما أن موقع المشروع مميز للغاية، نظرا لقربه من البحر، حيث يقع خلف تجمع الفيلات.

العمارات تتكون من دور أرضي + 5 أدوار متكررة، والمساحات تبدأ من 100م: 150 متر مربع، والعمارات بها أسانسير، ولها حصة في الأرض، جميع الوحدات تشطيب كامل، والسعر المتوقع للطرح الجديد 8860 جنيها بدون نسبة التميز، علما بأن أقل قيمة وحدة سكنية في الطرح الماضي مساحة 100 متر، كانت 903720 جنيها شامل نسبة التميز، وأغلى قيمة وحدة سكنية في الطرح الماضي مساحة 150 متر كانت 1382160 جنيها، شامل نسبة التميز.

الوطن تنشر تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة بالمنصورة الجديدة

وأكدت المصادر أنه من المتوقع، أن يكون مقدم الحجز 80 ألف جنيها، ويتم إستكمال إلى 20%، من قيمة الوحدة السكنية، والمتبقي الـ80% هو الذي سيتم إحتساب التمويل عليه بنسبة 3% متناقصة لمدة 30 سنة، وهذا النوع من الوحدات، يستطيع أي مواطن التقديم عليه لأنه لا يشترط محل الإقامة.

ومن المقرر أن تتيح كراسة الشروط والمواصفات، قيمة الدخل المطلوب لحجز هذا النوع من الوحدات، ومن المتوقع أيضاً أن هذا النوع من الوحدات، سيكون للفئة التي لم تستطيع الحجز في وحدات متوسطي الدخل الحالية بسبب إرتفاع دخلهم عن 10 آلاف للأعزب، و14 ألف للأسرة، حيث يختلف هذا الطرح، عن وحدات متوسطي الدخل المطروحة حاليا في مكاتب البريد.