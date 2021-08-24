خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ: ضبط 1543 مخالفة مرورية وتنفيذ 151 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 28 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1543 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 151 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد 2 قضية.

في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 6 قضايا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.