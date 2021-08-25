حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بأنّه شخصية مليئة بالتناقضات، قد يضحك ويعبس ويصرخ ويبتسم في نفس الموقف كما أنّه صاحب خيال واسع جدا، ويسافر في أحلامه إلى أماكن بعيدة عن الواقع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمدانك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.