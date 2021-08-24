«الزراعة» تتفق مع اتحاد منتجي الدواجن على شراء الذرة من المزارعين

اتفق اتحاد منتجي الدواجن برئاسة المهندس محمود العناني، والدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة، بحضور أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن وممثلي الشركات التابعة للاتحاد، وسعد بسيوني عضو مجلس إدارة الاتحاد على تحديد أسعار التعاقد على شراء الذرة الشامية من المزارعين بـ4500 جنيه للطن، وفقاً للمعايير والضوابط التي حددتها وزارة الزراعة.

وقال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنَّ هذا الاتفاق على التعاقد على محصول الذرة خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بما يحقق هامش ربح للمزارعين، ويشجع على تلبية احتياجات صناعة الدواجن في ظل إجراءات الدولة المصرية لحماية المزارعين من تقلبات الأسعار وتشجيعًا له علي التوسع في زراعة المحصول.

العناني: توجيهات الدولة لخدمة المزارعين ومربي الدواجن

تابع أنَّ هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على دعم الفلاح المصري في مواجهة تقلبات الأسعار رغم ما تمر به الصناعة من أزمة بسبب عدم تغطية تكاليف إنتاج الدواجن، مشدداً على أهمية مواصلة تحقيق طموحات الدولة في حماية الفلاح المصري لضمان الاستدامة في مختلف الصناعات المرتبطة بالإنتاج الداجني.

وأضاف «العناني»، في كلمته عقب انتهاء الاجتماع، أنَّ الاتفاق يأتي في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة بأهمية تفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية لخدمة الزراعة المصرية من جانب وخدمة الفلاح المصري بما ينعكس على تشجيع الدور الاجتماعي للاتحاد، وتحقيق التوازن في الأسواق بتوفير احتياجات البلاد من الإنتاج المحلي من الدواجن بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي وأن مجلس إدارة الاتحاد «وعد فأوفى» لخدمة الدولة المصرية.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أهمية دور الدولة في تسهيل إقامة الصوامع التخزينية بمختلف المحافظات وتوفير المجففات اللازمة للحد من الفاقد في المحاصيل وضمان جودة المنتجات بما يناسب صناعة الأعلاف ويحقق أهدافها وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة الزراعة.

أنور العبد: مراجعة أسعار التعاقد على شراء الذرة وفقا للأسعار الشهرية

فيما قال المهندس أنور العبد نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إنَّه سيتمّ مراجعة أسعار التعاقد على شراء الذرة وفقًا للأسعار الشهرية للتعاقد بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للمزارع المصري ومربي الدواجن، بما يخدم الصناعة ويحقق أهدافها في تحقيق معدلات نمو كبيرة لتلبية إحتياجات المستهلك المصري بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف «العبد»، أنَ التعاقد علي شراء محصول الذرة الشامية من المزارعين يأتي تنفيذ لتوجيهات الدولة المصرية في دعم الإنتاج الزراعي المحلي من المحصول، وفقاً للمعايير المعتمدة من وزارة الزراعة مع التطبيق الأمثل لسلسلة التداول للحد من الفاقد في المحصول، مع التوسع في إقامة اللجوستيات التي تخدم صناعة الدواجن ومنها شبكات الطرق وصوامع التخزين.