حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد دائما يكون ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، ومن نقاط قوته أنّه مبدع، وعاطفي، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. من المهم أن تحافظ على الهدوء والمرونة إذا أردت أن تتغير الظروف.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.