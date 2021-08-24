تزامنا مع طرحه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر لقاح كورونا سينوفاك في وحدات التطعيم اليوم، مطالبة المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتسجيل لقاح كورونا، مطمأنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مؤكّدة أنَّها فعّالة وآمنة ولا داع للخوف أو التوتر والأعراض الجانبية تزول من تلقاء من نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

هيئة الدواء تمنح الترخيص لاستخدام لقاح سينوفاك

وأعلنت هيئة الدواء، أمس، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/ فاكسيرا والذي أنتج محليًا وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، وفقًا للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم آمان وجودة وفاعلية اللقاحات.

تزامنًا مع ذلك تستعرض «الوطن» في نقاط كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك وفقا لوزارة الصحة والسكان:

- لقاح سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، حسب للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة.

- اللقاح قائم على طريقة التصنيع التقليدية للقاحات ومستخدمة في العديد من اللقاحات المعروفة.

- يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة 2 - 8 درجات مئوية.

15 مليون جرعة من للقاح «ساينوفاك - فاكسيرا»

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من للقاح «ساينوفاك - فاكسيرا»، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح، مؤكّدة أنَّ جميع لقاحات كورونا هي فعّالة وآمنة ومجانية للمواطنين المصريين وغير المصريين المقمين في مصر.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّدة أنَّ اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة.