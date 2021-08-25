حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يخفي مولود برج العذراء مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب واجباته ومسؤولياته الكبيرة، كما أنّه من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتا طويلا قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الأمريكية سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.