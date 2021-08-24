محافظ مطروح يحيل واقعة وفاة سيدة بمستشفى النساء للتحقيق

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إحالة واقعة وفاة سيدة بمستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمدينة مرسى مطروح، إلى الشئون القانونية للتحقيق، وعزل مدير المستشفى وتعيين بديلا، إلى جانب إنهاء تعاقد أحد الأطباء الاستشاريين مع المستشفى، كما قرر المحافظ، تشغيل وحدة المناظير، واعتماد تخصص النساء بما يسمح بسهولة الإجراءات وزيادة أعداد الأطباء.

وكانت سيدة دخلت المستشفى للولادة، بسبب وفاة الجنين في بطنها، وجرى حجزها بالمستشفى لعدة أيام دون إجراء العملية اللازمة لتنزيل الجنين، الأمر الذي عرضها إلى مضاعفات تسببت في وفاتها.

محافظ مطروح يبحث الإرتقاء بمنظومة الصحة مع وكيل الوزارة

من جهة أخرى، التقى محافظ مطروح بمكتبه بالدكتور محمد على المتولى وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتورة آيه نعمان وكيل مديرية الصحة بمطروح، مقدما لهما التهنئة على المنصب الجديد، مؤكداً دعم المحافظة لجهود الإرتقاء بمنظومة الصحة وتوفير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.

وتناول اللقاء الإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ، والعمل على تجديد عقد الإتفاق بين مستشفيات مطروح والتأمين الصحى للكشف على الحالات وفقا للضوابط والإجراءات المتفق عليها، كما وافق محافظ مطروح على مقترح تشغيل العيادات بمستشفيات مطروح فترة مسائية لتقديم مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة وزائريها.

محافظ مطروح يقرر إنشاء فصول جديدة لطلاب تمريض بنين

وأكد محافظ مطروح الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى كما وجه بمعاينة الموقع المقترح لإنشاء 3 فصول تمريض بنين بمستشفى مطروح العام و6 فصول أخرى بمستشفى الحمام بالتنسيق مع مديرية الاسكان بمطروح للتنفيذ، والتنسيق مع صندوق تحيا مصر بشأن التعاون فى توريد مزيد من حضانات الأطفال بمسشتفيات مطروح، والإسراع فى تشغيل وحدة المناظير للاستفادة منها.

وحول الإستعداد لافتتاح مستشفى السلوم وتجهيزات مستشفى براني، وجه محافظ مطروح بالتنسيق بشأن أهمية توفير الرعاية الطبية اللائقة بأهالى السلوم وبراني مع مراجعة اللائحة والإجراءات التى تتناسب مع المستوى الاقتصادي للأهالي، وجاري الإسراع لإنهاء فرش الوحدة الصحية بقرية أم الرخم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأهالى المنطقة ورواد المحافظة خاصة بطريق شاطئ عجيبة.