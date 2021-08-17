«التضامن»: أكثر من مليون زيارة لعيادات تنظيم الأسرة بسبب «طرق الأبواب»

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية»، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج «تكافل» في المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب، وهي محافظات الصعيد، بالإضافة إلى محافظتى الجيزة والبحيرة.

نتعاون مع الجمعيات الأهلية

وأضافت لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أن الوزارة تعمل على تقديم خدماتها عن طريق الجمعيات الأهلية حتى يضطلع المجتمع المدني بدوره في مجابهة المشكلة السكانية، حيث يتم العمل على محورين وهما التوعية وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة من ناحية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات 2 كفاية من ناحية أخرى.

عمل مكثف في المحافظات الأكثر فقرًا

وتابعت: «بالنسبة لمحور التوعية، نعمل على مستوى المحافظات ونخاطب السيدات المستفيدات من برنامج الدعم النقدي تكافل في حملات موسعة مثل زيارات طرق الأبواب حيث نظمنا أكثر من 272 ألف زيارة خلال شهر يوليو، بينما نظمنا منذ انطلاق الفعاليات في يناير 2019، نحو 6.1 مليون زيارة، والسيدات اللاتي جرى تنظيم الزيارة لهن قمن بعمل أكثر من مليون زيارة لعيادات تنظيم الأسرة».

وأردفت: أن المثقفات المجتمعيات اللاتي يعملن في زيارات طرق الأبواب متطوعات بالجمعية الأهلية، حيث تتعاون الوزارة مع 108 جمعية قائلة: «الجمعيات الأهلية غير موجودة في الأماكن الرئيسة بالمحافظات، لكنها تتواجد في القرى والنجوع البسيطة التي تعيش فيها الفئات الأكثر احتياجا».

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت الوزارة، أن المشروع نفذ 272.681 زيارة منزلية للتوعية في شهر يوليو المنقضي، وذلك للحد من الزيادة السكانية، بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، إذ يستهدف مليون سيدة في عشر محافظات، بالإضافة إلى حى الأسمرات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ونحو 108 جمعية أهلية.